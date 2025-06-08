Видят ли собаки и кошки сны? Ученым удалось раскрыть удивительную тайну

Что наука знает о снах животных

Узнать, что именно происходит в сознании животных во время сна, чрезвычайно сложно, ведь, в отличие от людей, они не могут рассказать нам о своих сновидениях. Однако, исследования сна млекопитающих дают нам веские основания полагать, что наши четвероногие друзья погружаются в мир сновидений так же как и мы.

Наука подтверждает эти догадки! Собаки и кошки действительно видят сны, и, скорее всего, их "фильмы" тесно связаны с важнейшими аспектами их жизни - любимыми игрушками, вкусной едой и, конечно же, вами, их хозяевами!

Что узнали ученые о сне домашних питомцев

Фаза быстрого сна (REM) является универсальной

Большинство наших ярких снов происходит именно в этой фазе. Дейрдре Барретт из Гарвардского университета отмечает: "Эта стадия сна выглядит очень похоже у всех млекопитающих".

Это означает, что от крошечных мышей до слонов, и, конечно, до ваших собак и кошек, механизм сновидений идентичен. Исключение составляют лишь киты и дельфины, чей мозг постоянно находится в состоянии полусна.

Сны отражают реальность

Одна из ведущих теорий - гипотеза непрерывности - утверждает, что сны строятся на основе событий, которые происходят с нами во время бодрствования.

То, на что мы обращаем наибольшее внимание днем, становится материалом для ночных фантазий. Для собак это означает еду, игрушки, веселые пробежки, охоту на белок и, безусловно, время, проведенное с нами, людьми.

Наши любимцы могут видеть сны, как и люди (фото: freepik.com)

Научные доказательства: от крыс до кошек

Исследование на крысах

Нейробиолог Мэтью Уилсон из Массачусетского технологического института еще в 2001 году изучал активность мозга крыс, когда они проходили лабиринт.

Позже, когда те же крысы засыпали и переходили в фазу быстрого сна, Уилсон снова сканировал их мозг и обнаружил аналогичные паттерны нейронной активации.

Это свидетельствует о том, что крысы, вероятно, воспроизводили свой дневной опыт во сне, что подтверждает идею о роли снов в закреплении воспоминаний.

Пионеры сна кошек

Благодаря новаторскому исследованию французского нейробиолога Мишеля Жуве еще в 1950-х годах, мы имеем веские основания полагать, что кошки видят сны.

Жуве обнаружил, что определенная часть ствола мозга - варолиев мост - отвечает за регуляцию мышечного тонуса во время сна, не давая нам "воплощать" сны в жизнь.

Когда он частично удалил этот участок у котов, они начали двигаться во время быстрого сна так, будто не спали - прыгали, охотились, чистили волосы.

"Я думаю, что очевидно, что эти коты преследуют мелких животных и нападают на них, поэтому, вероятно, они испытывают определенный смысл во время этих снов", заметил ученый.

О чем мечтают собаки во время сна?

Исходя из этих данных, Барретт утверждает, что собаки однозначно имеют определенный опыт во время сна. А о чем же могут быть их сны?

Учитывая, насколько важную роль люди играют в жизни собак, очень вероятно, что им снятся игры с хозяевами, совместные прогулки, а также размышления о том, воспринимают ли их как хороших или плохих собак.

Однако, как и наши сны, собачьи могут быть сюрреалистичными или преувеличенными. Их любимые предметы и занятия, вероятно, будут присутствовать, но в несколько искаженной форме.

Как понять, что ваша собака видит сон?

Не любая активность во время сна свидетельствует о сновидениях. Движения или тихие звуки могут быть и на других стадиях сна.

Но если вы замечаете четкий, повторяющийся лай или скулеж, а также скоординированные движения, похожие на бег (даже в горизонтальном положении), это хорошие показатели того, что ваш любимец погрузился в сон.

Такое поведение вполне нормально, даже если кажется, что собака страдает. Поскуливание может быть признаком кошмара, но если это не сопровождается странным поведением во время бодрствования, ветеринары советуют не будить собаку, ведь лучше дать ей спокойно выспаться.