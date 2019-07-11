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Четыре пары малышей: в Херсоне установили рекорд по рождению двойняшек

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 15:42
Четыре пары малышей: в Херсоне установили рекорд по рождению двойняшек
Фото: Иллюстративное фото (pinterest.com)

Все роды были сделаны путем кесарева сечения

В роддоме Херсона за сутки женщины родили четыре двойни. Такого плодовитого дня медики здесь давно не помнят. Как сообщается в сюжете ТСН, все роды были  сделаны при помощи кесарева сечения. В результате рекорда по деторождению на свет появились шесть девочек и два мальчика.

Отмечается, что две пары малышей родились преждевременно, а две пары точно в срок. Недоношенные детки сейчас подключены к аппарату искусственного дыхания.

"Во всех четырех случаях беременность наступила естественным путем. В двух случаях дети родились в срок, а в двух преждевременно и сейчас нуждаются в поддержке дыхания", - рассказала заведующая акушерским отделением Татьяна Ващенко.

Интересно, что для трех мам - это первые дети, и лишь только для четвертой женщины - это уже пятые роды. Всем трем мамам первенцев 31 год.

У двух пар родились девочки, у двух других - разнополые двойняшки, которых еще называют "королевскими". 

Видео: в Херсоне родились четыре двойни одновременно (YouTube/ТСН)

"Мы посмотрели исторические архивные документы. Не нашли таких фактов, что так вот могло случиться – в течение одних суток поступило четыре женщины с двойней. Имена всех деток медики выучили наизусть: Алина, Илона, Богдан, Кристина, Иван, Виктория, Кристина, Полина. В храме даже отслужили специальную службу за здоровье новорожденных. Сейчас две пары малышей уже готовятся поехать домой, а еще две двойни выпишут через несколько дней",- сообщил главный врач Херсонской городской больницы имени Тропиных Леонид Ремыга.

Напомним, что в 2018 году в Украине родился самый маленький малыш, его вес при рождении был всего лишь 500 граммов. Врачам удалось выходить малыша и все закончилось благополучно.

Как мы ранее писали, Кабинет министров Украины принял решение о введении в Украине пилотного проекта е-малыш по упрощению получения услуг при  рождении ребенка.

 

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