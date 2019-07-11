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Чотири пари малюків: у Херсоні встановили рекорд за народженням двійнят

STYLERЖиття    11.07.2019 - 15:42
Чотири пари малюків: у Херсоні встановили рекорд за народженням двійнят
Фото: Ілюстративне фото (pinterest.com)

Всі пологи були зроблені шляхом кесаревого розтину

В пологовому будинку Херсона за добу жінки народили чотири двійні. Такого плідного дня медики тут давно не пам'ятають. Як повідомляється у сюжеті ТСН, всі пологи були зроблені за допомогою кесаревого розтину. В результаті рекорду дітородіння на світ з'явилися шість дівчаток і два хлопчики.

Наголошується, що дві пари малюків народилися передчасно, а дві пари точно в термін. Недоношені дітки зараз підключені до апарату штучного дихання.

"У всіх чотирьох випадках вагітність настала природним шляхом. У двох випадках діти народилися в строк, а у двох передчасно і зараз потребують підтримки дихання", - розповіла завідуюча акушерським відділенням Тетяна Ващенко.

Цікаво, що для трьох мам - це перші діти, і лише тільки для четвертої жінки - це вже п'яті пологи. Всім трьом мамам первістків 31 рік.

У двох пар народилися дівчатка, у двох інших - різностатеві двійнята, яких ще називають "королівськими".

Відео: в Херсоні народилося чотири двійні одночасно (YouTube/ТСН)

"Ми подивилися історичні архівні документи. Не знайшли таких фактів, що так ось могло статися – протягом однієї доби надійшло чотири жінки з двійнятами. Імена всіх діток медики вивчили напам'ять: Аліна, Ілона, Богдан, Христина, Іван, Вікторія, Христина, Поліна. В храмі навіть провели спеціальну службу за здоров'я новонароджених. Зараз дві пари малюків вже готуються поїхати додому, а ще дві двійні випишуть через кілька днів",- сказав головний лікар Херсонської міської лікарні імені Тропіних Леонід Ремига.

Нагадаємо, що в 2018 році в Україні народилося найменше маля, його вага при народженні була всього лише 500 грамів. Лікарям вдалося виходити малюка і все закінчилося добре.

Як ми раніше писали, Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення в Україні пілотного проекту е-малюк щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини.

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