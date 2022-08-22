Четыре дня находился в трясине: невероятная история спасения пенсионера в Киевской области (фото)

По его словам, пенсионер попал в трясину и не смог самостоятельно выбраться.

Также он добавил, что на поиски дедушки привлекли все подразделения полиции, а также присоединились военные и знакомые пропавшего дедушки.

"Невероятная история спасения! 16 августа пациент Яготинской больницы вышел за продуктами и исчез", - рассказал Небытов.

К тому же он добавил, что правоохранители, военные и волонтеры ежедневно вели поиски пропавшего мужчины, не останавливая их даже ночью, но результата не было.

В спасения помог рядовой полиции Богдан Куприя, который услышал из леса слабый голос и бросился на помощь сквозь чащу и болото.

"Как оказалось, бедняга попал в трясину и не мог выбраться. Полицейский приложил все усилия, чтобы вытащить мужчину, сам едва не погиб. Кинолог Алексей Новодед вместе со служебной собакой как раз были рядом и помогли в спасении. На место происшествия мы вызвали и спасателей", - добавил Небитов.

В результате истощенного и измученного пенсионера доставили в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полицейский Богдан Куприя, который помог спасти дедушку (t.me/andrii_nebytov)