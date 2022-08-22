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Чотири дні перебував у трясовині: неймовірна історія порятунку пенсіонера у Київській області (фото)

Поліцейські врятували пенсіонера (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області правоохоронці знайшли та врятували 62-річного чоловіка, якого шукали протягом чотирьох діб. Зокрема, 16 серпня він вийшов із лікарні за продуктами та зник.

Про історію порятунку розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

За його словами, пенсіонер потрапив у трясовину і не зміг самостійно вибратися.

Також він додав, що на пошуки дідуся залучили всі підрозділи поліції, а також приєдналися військові та знайомі зниклого дідуся.

"Неймовірна історія порятунку! 16 серпня пацієнт Яготинської лікарні вийшов по продукти і зник", - розповів Нєбитов.

До того ж він додав, що правоохоронці, військові та волонтери щодня вели пошуки зниклого чоловіка, не зупиняючи їх навіть уночі, але результату не було.

У порятунку допоміг рядовий поліції Богдан Купрія, який почув з лісу слабкий голос і кинувся на допомогу крізь гущавину і болото.

"Як виявилося, бідолаха потрапив у трясовину і не міг вибратися. Поліцейський доклав усіх зусиль, щоб витягнути чоловіка, сам ледь не загинув. Кінолог Олексій Новодід разом зі службовим собакою якраз були поряд і допомогли в порятунку. На місце події ми викликали й рятувальників", - додав Нєбитов.

В результаті виснаженого та змученого пенсіонера доправили до лікарні і зараз його життю нічого не загрожує.

Поліцейський Богдан Купрія, який допоміг врятувати дідуся (t.me/andrii_nebytov)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку.

Також ми писали, що поліцейські у Києві врятували двох кошенят на АЗС.

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