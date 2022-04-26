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В Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома

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Харьков, Вторник 26 апреля 2022 09:46
В Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома Фото: пожар (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове участковый полицейский спас двух пенсионеров. Их дом загорелся после очередного обстрела города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

"Участковый офицер полиции спас жизнь двух пожилых людей во время пожара, возникшего после обстрела жилого дома по улице Валентиновской", - говорится в сообщении.

Еще до приезда бригады спасателей полицейский вынес пожилую пару из огня.

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