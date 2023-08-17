Червонокнижний лелека на Київщині потрапив у халепу і прийшов по допомогу до людей: що з ним сталося (фото)

У селі Капустинці в Бориспільському районі чорний рідкісний лелека прийшов до людей по допомогу. Його стан був майже критичний, тому птаха потрібно було терміново рятувати.
Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".
Очевидці розповіли, що лелека спокійно зайшов у двір, але насправді шукав допомоги. Господарі двору побачили, що він повністю облитий чимось на кшталт олії чи смоли.
Лелека прийшов повністю покритий маслянистою рідиною (фото: vechirniy.kyiv.ua)
Тварині ледь не відразу почали надавати допомогу: мити, сушити, годувати. Його також відвезли у притулок для птахів "Садиба Нюшанікове". Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Рівень інтоксикації організму був занадто високим.
Тварину не вдалося врятувати (фото: vechirniy.kyiv.ua)
Зоорятувальники припускають, що лелека міг впасти у місткість із маслянистою речовиною на фермерському подвір'ї чи забруднився у водоймі, куди виливають відходи.
"У будь-якому разі птаха вбила недбалість і байдужість до природи людей", - зазначають у Команді порятунку тварин у Києві.
Цю справу передали до юридичного відділу зоозахисної організації UAnimals для ініціювання розслідування загибелі чорного лелеки.
Птах поширений майже по всій території Євразії у лісовій та лісостеповій зоні. У горах гніздиться до висоти 2 200 метрів над рівнем моря. На відміну від білого лелеки, намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити.
В Україні чисельність досягає 400-450 пар, конкретно в Київській - приблизно 25-30 пар.
Вид чорного лелеки охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни та флори (CITES) (Додаток II), Боннською (Додаток II) та Бернською (Додаток II) конвенціями. Його також занесено до Червоної книги України в статусі рідкісного.
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