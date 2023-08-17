Краснокнижный аист в Киевской области попал в беду и пришел за помощью к людям: что с ним случилось (фото)

Что произошло с птицей

Очевидцы рассказали, что аист спокойно зашел во двор, но на самом деле искал помощи. Хозяева двора увидели, что он полностью облит чем-то вроде масла или смолы.

Аист пришел полностью покрытый маслянистой жидкостью (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Животному сразу же стали оказывать помощь: мыть, сушить, кормить. Его также отвезли в приют для птиц "Садиба Нюшанікове". Но, к сожалению, спасти его не удалось. Уровень интоксикации организма был слишком высоким.

Животное не удалось спасти (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Зооспасатели предполагают, что аист мог упасть в емкость с маслянистым веществом на фермерском дворе или загрязнился в водоеме, куда выливают отходы.

"В любом случае птицу убила небрежность и безразличие к природе людей", - отмечают в Команде спасения животных в Киеве.

Это дело передано в юридический отдел зоозащитной организации UAnimals для инициирования расследования гибели черного аиста.

Что известно о черном аисте

Птица распространена почти по всей территории Евразии в лесной и лесостепной зоне. В горах гнездится до высоты 2200 метров над уровнем моря. В отличие от белого аиста, пытается избегать людей, поэтому представителей этого вида редко можно увидеть.

В Украине численность достигает 400-450 пар, именно в Киевской области - примерно 25-30 пар.

Вид черного аиста охраняется Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES) (Приложение II), Боннской (Приложение II) и Бернской (Приложение II) конвенциями. Он также занесен в Красную книгу Украины в статусе редкого.