Краснокнижный аист в Киевской области попал в беду и пришел за помощью к людям: что с ним случилось (фото)

В селе Капустинцы в Бориспольском районе черный редкий аист пришел к людям за помощью. Его состояние было почти критическое, поэтому птицу нужно было срочно спасать.
Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".
Очевидцы рассказали, что аист спокойно зашел во двор, но на самом деле искал помощи. Хозяева двора увидели, что он полностью облит чем-то вроде масла или смолы.
Аист пришел полностью покрытый маслянистой жидкостью (фото: vechirniy.kyiv.ua)
Животному сразу же стали оказывать помощь: мыть, сушить, кормить. Его также отвезли в приют для птиц "Садиба Нюшанікове". Но, к сожалению, спасти его не удалось. Уровень интоксикации организма был слишком высоким.
Животное не удалось спасти (фото: vechirniy.kyiv.ua)
Зооспасатели предполагают, что аист мог упасть в емкость с маслянистым веществом на фермерском дворе или загрязнился в водоеме, куда выливают отходы.
"В любом случае птицу убила небрежность и безразличие к природе людей", - отмечают в Команде спасения животных в Киеве.
Это дело передано в юридический отдел зоозащитной организации UAnimals для инициирования расследования гибели черного аиста.
Птица распространена почти по всей территории Евразии в лесной и лесостепной зоне. В горах гнездится до высоты 2200 метров над уровнем моря. В отличие от белого аиста, пытается избегать людей, поэтому представителей этого вида редко можно увидеть.
В Украине численность достигает 400-450 пар, именно в Киевской области - примерно 25-30 пар.
Вид черного аиста охраняется Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES) (Приложение II), Боннской (Приложение II) и Бернской (Приложение II) конвенциями. Он также занесен в Красную книгу Украины в статусе редкого.
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