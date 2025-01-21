"Красные флажки" на первом свидании: какое поведение женщины оттолкнет любого мужчину
Первое свидание имеет большое значение для обоих партнеров, поскольку от него зависит, будет ли развитие у отношений. Существует немало "красных флажков", которые могут оттолкнуть другого человека.
Какое поведение женщины на первом свидании может сразу оттолкнуть любого мужчину, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Первое свидание - это по сути знакомство. И хотя мы стараемся всегда показать себя с самой лучшей стороны, характер все равно можно увидеть - по определенным "красным флажкам". На что нужно обратить внимание мужчине во время знакомства с женщиной?
Грубое поведение
Если ваша собеседница грубо обращается с вами или с окружающими, это может быть признаком ее общего поведения.
Постоянные разговоры о бывших
Если она постоянно вспоминает своих бывших партнеров, это может свидетельствовать о том, что она еще не готова к новым отношениям.
"Конечно, если вы устраиваете женщине допрос относительно ее прошлого, то она вынуждена будет рассказывать о бывших. Но не стоит эту тему поднимать во время первого свидания, поскольку ваша заинтересованность должна быть к тому человеку, который сейчас рядом, а не к тому, который был в прошлом", - объясняет коуч.
Непоследовательность в рассказах
Если ее истории не совпадают или она часто меняет версии событий, это может быть признаком лжи. И если женщина с первого свидания так делает, то в будущем могут возникать проблемы.
Отсутствие интереса к вам
Если она не задает вам вопросов и не интересуется вашими интересами, это может свидетельствовать об эгоизме.
"Не спешит делает выводы. Спросите у женщины, почему она не интересуется вашей жизнью и посмотрите на ее реакцию. Она вам скажет больше, чем сам ответ", - советует эксперт.
Чрезмерная критика
Если она постоянно критикует вас или других, это может быть признаком контролирующего поведения.
Неуважение к вашим границам
Если она не уважает ваши личные границы или пытается заставить вас делать то, что вам некомфортно, это серьезный сигнал.
Флирт с другими людьми
Если она открыто флиртует с другими людьми во время вашего свидания, это может свидетельствовать об отсутствии серьезных намерений.
"Это однозначный "ред флег" - флирт с кем-то в вашем присутствии", - подчеркивает специалист.
Чрезмерная ревность
Если она уже на первом свидании проявляет ревность, это может быть признаком будущих проблем в отношениях.
"Эти "красные флажки" могут помочь вам лучше понять, стоит ли продолжать общение с этим человеком. Первые свидания нужны именно для того, чтобы увидеть человека и выяснить, есть ли у вас что-то общее. Будьте внимательны и помните - первое впечатление чаще всего верное", - резюмирует Виталий Курсик.
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