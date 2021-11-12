В Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" с больной и ругалась на медиков (видео)

В Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" помощи и нахамила медикам. В частности, она припарковала свое авто прямо посреди дороги возле многоэтажки.
Так, инцидент произошел на проспекте Независимости, пишет "Молодой Буковинец".
Отмечается, что в салоне "скорой" помощи находилась "тяжелая" пациентка, однако карета не могла проехать, потому что посреди дороги женщина припарковала свою иномарку.
Поэтому медики просили водителя переставить машину, но она отказалась и пришлось вызвать полицию.
Впоследствии, после споров с правоохранителями женщина таки убрала свою машину. Также полицейские составили постановление на женщину.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее мы сообщали, что в Харькове медику "скорой" пришлось толкать машину автохама. В частности, водитель покидая авто не поставил его на паркинг, и машина просто откатилась.
Также недавно мы писали, что в Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым: был с наименьшими признаками жизни.