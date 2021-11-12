В Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" с больной и ругалась на медиков (видео)

Отмечается, что в салоне "скорой" помощи находилась "тяжелая" пациентка, однако карета не могла проехать, потому что посреди дороги женщина припарковала свою иномарку.

Поэтому медики просили водителя переставить машину, но она отказалась и пришлось вызвать полицию.

Впоследствии, после споров с правоохранителями женщина таки убрала свою машину. Также полицейские составили постановление на женщину.

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