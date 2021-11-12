У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" з хворою і лаялась на медиків (відео)

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" допомоги та нахамила медикам. Зокрема, вона припаркувала своє авто просто посеред дороги біля багатоповерхівки.
Так, інцидент стався на проспекті Незалежності, пише "Молодий Буковинець".
Зазначається, що у салоні "швидкої" допомоги перебувала "тяжка" пацієнтка, проте карета не могла проїхати, бо посеред дороги жінка припаркувала свою іномарку.
Тому медики просили водійку переставити машину, але вона відмовилася і довелося викликати поліцію.
Згодом, після суперечок із правоохоронцями жінка таки прибрала свою машину. Також поліцейські склали постанову на жінку.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше ми повідомляли, що у Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. Зокрема, водій залишаючи авто не поставив його на паркінг, і машина просто відкотилася.
Також нещодавно ми писали, що у Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним: був з найменшими ознаками життя.