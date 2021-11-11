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В Харькове медику "скорой" пришлось толкать машину автохама. А вот что бы сделали в США

Новина українською →
Харьков, Четверг 11 ноября 2021 13:20
В Харькове медику "скорой" пришлось толкать машину автохама. А вот что бы сделали в США Коллаж РБК-Украина: Врач скорой в Харькове вытолкал припаркованное авто
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове врачу "скорой" помощи пришлось выходить и выталкивать самостоятельно авто, что мешало ему добраться до адреса, по которому вызвали неотложку. А вот в США экстренным службам разрешается не церемониться с автохамами.

Смотрите ниже в материале Styler, как это происходит у нас, и как у них.

"У медиков тоже утро началось не с кофе", - сообщает один из харьковских Telegram-каналов.

Инцидент случился утром, 11 ноября, на Жасминовом бульваре. Предполагается, что водитель покидая авто не поставил его на паркинг, и машина просто откатилась.

"Оленье корыто перекрыло путь для скорой помощи. Медик самостоятельно оттолкнул авто, которое, вероятнее всего, скатилось с парковочного места", - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы возмущаются забывчивостью автомобилиста и восхищаются находчивостью медика "скорой":

  • А потом пациенты ноют, что "скорые" так долго едут
  • Забыл на паркинг поставить, с кем не бывает
  • Водитель скорой ехал спасать человека! Огромное ему спасибо! Молодец!

Как это происходит в США

Экстренные службы в Штатах не церемонятся с водителями, которые плохо учили в автошколе правила парковки или же просто их игнорируют.

Смотрите в двух видео ниже, как поступают - в данном случае пожарные - с авто, которые мешают им добраться до места оказания помощи, или перекрывают гидранты.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.

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