В Черновцах загадочно умер 9-летний ребенок: "сгорел" за три дня

В пятницу, 12 марта, у мальчика начал болеть живот, однако к вечеру уже все было хорошо. На следующий день боль не исчезла, но к ней добавилась температура 37,2.

"Он целый день был на диете, вечером сказал, что все нормально. В воскресенье утром все было хорошо, он позавтракал и поехал к бабушке с дедушкой. В 6 вечера снова сказал, что болит живот, - рассказала мама мальчика.

Родители сразу позвонили к медсестре. В 19:00 у мальчика снова поднялась температура, на этот раз до 38. Около часа ночи температура начала падать до 35,9. Родители вызвали скорую помощь. В больнице аппендицит исключили. Но у мальчика началась тахикардия. В этот же день ребенок умер в реанимации.

Родители ребенка медицинских работников в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть его сына.

Мама отмечает, что до 3 лет мальчик был эпилептиком, но никакого коронавируса у него не было. Тест показал отрицательный результат.

В полиции начали расследование этого дела.

В Черновцах умер 9-летний ребенок