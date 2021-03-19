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В Черновцах загадочно умер 9-летний ребенок: "сгорел" за три дня

Новина українською → Черновцы, Пятница 19 марта 2021 13:23
В Черновцах загадочно умер 9-летний ребенок: "сгорел" за три дня В Черновцах загадочно умер ребенок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах 15 марта произошла трагедия. Скончался 9-летний мальчик, который учился в четвертом классе.

Об этом сообщает местное издание "Проминь".

В пятницу, 12 марта, у мальчика начал болеть живот, однако к вечеру уже все было хорошо. На следующий день боль не исчезла, но к ней добавилась температура 37,2.

"Он целый день был на диете, вечером сказал, что все нормально. В воскресенье утром все было хорошо, он позавтракал и поехал к бабушке с дедушкой. В 6 вечера снова сказал, что болит живот, - рассказала мама мальчика.

Родители сразу позвонили к медсестре. В 19:00 у мальчика снова поднялась температура, на этот раз до 38. Около часа ночи температура начала падать до 35,9. Родители вызвали скорую помощь. В больнице аппендицит исключили. Но у мальчика началась тахикардия. В этот же день ребенок умер в реанимации.

Родители ребенка медицинских работников в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть его сына.

Мама отмечает, что до 3 лет мальчик был эпилептиком, но никакого коронавируса у него не было. Тест показал отрицательный результат.

В полиции начали расследование этого дела.

В Черновцах умер 9-летний ребенок

Как мы ранее писали, под Винницей трехлетний малыш перестал ходить и говорить после COVID-19.

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