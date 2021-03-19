У Чернівцях загадково померла 9-річна дитина: "згоріла" за три дні

У п'ятницю, 12 березня, у хлопчика почав боліти живіт, проте до вечора вже все було добре. На наступний день біль не зникла, але до неї додалася температура 37,2.

"Він цілий день був на дієті, ввечері сказав, що все нормально. У неділю вранці все було добре, він поснідав і поїхав до бабусі з дідусем. В 6 вечора знову сказав, що болить живіт, - розповіла мама хлопчика.

Батьки одразу зателефонували до медсестри. О 19:00 у хлопчика знову піднялася температура, на цей раз до 38. Близько години ночі температура почала падати до 35,9. Батьки викликали швидку допомогу. В цей же день дитина померла в реанімації.

Батьки дитини медичних працівників в неправильному діагностуванні хвороби і неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть його сина.

Мама відзначає, що до 3 років хлопчик був епілептиком.

В поліції почали розслідування цієї справи.

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