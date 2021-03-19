ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівцях загадково померла 9-річна дитина: "згоріла" за три дні

Новость на русском → Чернівці, П'ятниця 19 березня 2021 13:23
У Чернівцях загадково померла 9-річна дитина: "згоріла" за три дні У Чернівцях загадково померла дитина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях 15 березня сталася трагедія. Помер 9-річний хлопчик, що вчився у четвертому класі.

Про це повідомляє місцеве видання "Промінь".

У п'ятницю, 12 березня, у хлопчика почав боліти живіт, проте до вечора вже все було добре. На наступний день біль не зникла, але до неї додалася температура 37,2.

"Він цілий день був на дієті, ввечері сказав, що все нормально. У неділю вранці все було добре, він поснідав і поїхав до бабусі з дідусем. В 6 вечора знову сказав, що болить живіт, - розповіла мама хлопчика.

Батьки одразу зателефонували до медсестри. О 19:00 у хлопчика знову піднялася температура, на цей раз до 38. Близько години ночі температура почала падати до 35,9. Батьки викликали швидку допомогу. В цей же день дитина померла в реанімації.

Батьки дитини медичних працівників в неправильному діагностуванні хвороби і неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть його сина.

Мама відзначає, що до 3 років хлопчик був епілептиком.

В поліції почали розслідування цієї справи.

У Чернівцях помер 9-річна дитина

Як ми раніше писали, під Вінницею трирічний малюк перестав ходити і говорити після COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя преступления
LITE
Синоптики назвали дату весняного потепління в Україні
Синоптики назвали дату весняного потепління в Україні