В Черновцах задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

В Черновцах задержали водителя Range Rover, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Так, инцидент произошел на улице Русской во вторник, 14 декабря. Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.
Правоохранители сообщили, что обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения в 23:00. Драгер показал, что в крови водителя было аж 5 промилле алкоголя.
"Допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза", - говорится в сообщении.
Поэтому полицейские на нарушителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Куоап и вынесли постановление в соответствии со ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) Куоап.
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