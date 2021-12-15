У Чернівцях затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)

У Чернівцях затримали водія Range Rover, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Так, інцидент стався на вулиці Руській у вівторок, 14 грудня. Про це повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.
Правоохоронці повідомили, що виявили чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння о 23:00. Драгер показав, що у крові водія було аж 5 проміле алкоголю.
"Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 - відносно смертельна доза", - йдеться у повідомленні.
Тому поліцейські на порушника склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
Раніше ми повідомляли, що під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої".
Також ми писали, що у Луцьку п'яний водій збив священнослужителя на тротуарі.