Под Харьковом пьяный мужчина напал на бригаду "скорой"
В Харьковской области совершили нападение на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел 24 октября во время госпитализации пациентки в Слободскую городскую больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Центр экстренной медицинской помощи.
"Мимо лечебного учреждения проходил мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа свой мобильный телефон в руке, мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера", - говорится в сообщении.
Известно, что на замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель специализированного авто.
Кроме того, в присутствии персонала больницы и прохожих, мужчина пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.
Как добавляют в сообщении, информация о противоправных действиях мужчины будет передана в полицию.