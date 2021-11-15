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В Луцке пьяный водитель сбил священнослужителя на тротуаре

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Луцк, Понедельник 15 ноября 2021 14:07
В Луцке пьяный водитель сбил священнослужителя на тротуаре Фото: в Луцке пьяный водитель сбил епископа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье вечером, 14 ноября, в Луцке 23-летний водитель на авто выехал на тротуар и сбил епископа. В результате полученных травм священнослужитель скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Трагедия произошла в центральной части города - на проспекте Василия Моисея. Там молодой человек на автомобиле Mazda 6 не справился с управлением и вылетел на тротуар.

По данным издания galinfo, машина сбила 60-летнего епископа Волынской и Галицкой Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви, основателя и постоянного ведущего Библейской школы духовного усовершенствования Олега Ведмеденко. Его госпитализировали в больницу, однако мужчину спасти не удалось.

Как установила полиция, за рулем авто находился 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови обнаружили 1,21 промилле. Водителя задержали, а его авто отправили на штрафплощадку.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. За это виновнику грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Фото: в Луцке пьяный водитель сбил епископа (vl.npu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области произошла авария с участием патрульных. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей.

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