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У Чернівцях водій хотів вигнати пасажирку з маршрутки, бо вона не мала дрібних грошей

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Чернівці, Понеділок 03 січня 2022 18:55
У Чернівцях водій хотів вигнати пасажирку з маршрутки, бо вона не мала дрібних грошей У Чернівцях водій шокував пасажирів поведінкою (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях водій нахамив і мало не вигнав з маршрутки жінку. Все через те, що вона не мала дрібних грошей на проїзд.

Про інцидент розповіла Наталя Гунчак у Facebook-спільноті "СтопХам Буковина".

Зі слів дівчини, вона їхала 11 маршруткою та не мала при собі дрібних грошей.

"У гаманці тільки сотня. Зайшла, вибачилась, сказала, що їду багато зупинок, за цей час буде більше людей – буде решта", - повідомила вона.

У відповідь вона отримала: "на вихід", причому в досить грубій формі.

На це вона сказала, що має можливість заплатити за проїзд і чому вона має виходити.

Після цього водій заглушив двигун і сказав, що не поїде далі.

"В салоні була жіночка, яка розміняла сотню мені, і все ніби добре, якби він не продовжував хамити мені всю дорогу та кричати "дзвони шефу, катай скаргу",
– зазначила Наталія Гунчак.

Окрім того, вона зазначала, що готова зателефонувати чи написати скаргу, але не знала куди.

У мережі користувачі висловили обурення з приводу інциденту.

  • Це його проблеми, хай іде і міняє. Немає грошей на решту, хай везе безплатно. Потрібно поскаржитись його керівництву;
  • У водія завжди повинна бути решта, не залежно від того яка купюра;
  • Зверніться у поліцію. Така поведінка водія не припустима;
  • Бувають різні люди. Їхав 12 маршрутом дав 200 гривень, а він сказав що немає решти й іншим разом заплатиш.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі маршрутник шокував містян "сліпою" їздою.

Також ми писали, що у Харкові водій тролейбуса здивувала незвичайним заняттям під час руху.

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