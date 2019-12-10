В Черновцах студенты живут в общежитии без удобств: нет даже унитазов

В Черновцах студенты в общежитии живут без удобств (Кадр из видео)

Студенты целый семестр вынуждены жить без удобств, хотя плата за общежитие не изменилась

В Черновцах студенты прозябают в одном из общежитий, так как там нет никаких удобств. Дело в том, что летом 2019 года здесь начали ремонт, но он до сих пор не закончен. Молодые люди вынуждены находиться в таких условиях, хотя плата за проживание не изменилась. Об этом сообщается в сюжете "24 канала".

В общежитии Черновицкого Национального университета имени Ю. Федьковича студенты целый семестр живут с разбитыми туалетами и душевыми. Стоимость работ – более 5 миллионов гривен. Треть суммы уже проплатили, но процесс реновации стоит на месте.

“Обычный студент платит 2600 гривен за семестр. Это 5 месяцев, с сентября по январь“, – рассказал о плате один из студентов.

Санузлы до сих пор остаются неотремонтированными. По словам самих учащихся, ремонтников всегда не хватает и работают они неторопливо. Студнты считают, что рабочие тянут время.

В Черновцах в общежитии студенты живут без удобств (фото: 24tv.ua)

"С такими темпами и количеством людей нереально. Если работает 10-15 человек, из которых 5 в читалке отдыхают. Приходим с проверкой и такое видим. Вот и делаем анализ, что не успеют“, – рассказал председатель студенческого парламента ЧНУ имени Ю. Федьковича Владимир Крыжановский.

Отметим, что финансы на ремонты выделили Минобразования и Черновицкий университет. Пять миллионов уже отправили подрядчику в качестве аванса.

Подрядчик уверяет, что к 15 декабря ремонт будет закончен, но студенты в эти слова не верят.



