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У Чернівцях студенти мешкають у гуртожитку без зручностей: немає навіть унітазів

STYLERЖиття    10.12.2019 - 21:58
У Чернівцях студенти мешкають у гуртожитку без зручностей: немає навіть унітазів
У Чернівцях студенти в гуртожитку живуть без зручностей (фото: Кадр з відео)

Студенти цілий семестр змушені жити без зручностей, хоча плата за гуртожиток не змінилася

У Чернівцях студенти животіють в одному з гуртожитків, адже там немає ніяких зручностей. Справа в тому, що влітку 2019 року тут почали ремонт, але він досі не закінчений. Молоді люди змушені перебувати в таких умовах, хоча плата за проживання не змінилася. Про це повідомляється у сюжеті "24 каналу".

В гуртожитку Чернівецького Національного університету імені Ю. Федьковича студенти цілий семестр живуть з розбитими туалетами і душовими. Вартість робіт – понад 5 мільйонів гривень. Третину суми вже проплатили, але процес реновації стоїть на місці.

“Звичайний студент платить 2600 гривень за семестр. Це 5 місяців, з вересня по січень“, – розповів про плату один із студентів.

Санвузли досі залишаються невідремонтованими. За словами самих учнів, ремонтників завжди не вистачає і працюють вони неквапливо. Студнти вважають, що робочі тягнуть час.

У Чернівцях студенти мешкають у гуртожитку без зручностей: немає навіть унітазівУ Чернівцях у гуртожитку студенти живуть без зручностей (фото: 24tv.ua)

"З такими темпами і кількістю людей нереально. Якщо працює 10-15 осіб, з яких 5 в читалці відпочивають. Приходимо з перевіркою і таке бачимо. Ось і робимо аналіз, що не встигнуть“, – розповів голова студентського парламенту ЧНУ імені Ю. Федьковича Володимир Крижанівський.

Зазначимо, що фінанси на ремонти виділили Міносвіти і Чернівецький університет. П'ять мільйонів вже відправили підряднику в якості авансу.

Підрядник запевняє, що до 15 грудня ремонт буде закінчений, але студенти в ці слова не вірять.

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