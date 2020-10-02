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В Черновцах подросток станцевал на могиле: видео с кладбища "залил" в сеть

Черновцы, Пятница 02 октября 2020 13:54
В Черновцах подросток станцевал на могиле: видео с кладбища "залил" в сеть
В Черновцах ребенок станцевал на кладбище (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах подросток осквернил могилы на кладбище

В Черновцах несовершеннолетний местный житель решил заработать лайки в сети. 14-летний подросток снял видео на кладбище, где он танцует на фоне могил и памятников, а потом опубликовал в социальной сети. На это обратили внимание правоохранительные органы и разыскали ребенка.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, "танцора" разыскали и провели с ним разъяснительную беседу. Также пригласили на разговор его мать, которой рассказали, чем занимается ее сын в свободное от учебы время.

На мать парня правоохранители составили административный протокол по признакам статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские провели профилактически разъяснительную работу с несовершеннолетним и подчеркнули недопустимость совершения хулиганских действий, преступлений и правонарушений, а также о наступлении ответственности в случае совершения.

В Черновцах подросток станцевал на могиле: видео с кладбища &quot;залил&quot; в сетьВ Черновцах нашли парня, который танцевал на кладбище (фото: cv.npu.gov.ua)

Как мы ранее писали, в последнее время танцы на могилах и кладбищах почему-то популярны среди детей. Так, школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО.

Ранее мы сообщали, что сеть разозлили подростки, которые свисали с крыши многоэтажки.

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