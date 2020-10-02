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У Чернівцях підліток станцював на могилі: відео з кладовища "залив" в мережу

Чернівці, П'ятниця 02 жовтня 2020 13:54
У Чернівцях підліток станцював на могилі: відео з кладовища "залив" в мережу
У Чернівцях дитина станцювала на кладовищі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях підліток осквернив могили на кладовищі

У Чернівцях неповнолітній місцевий житель вирішив заробити лайки в мережі. 14-річний підліток зняв відео на цвинтарі, де він танцює на тлі могил і пам'ятників, а потім опублікував в соціальній мережі. На це звернули увагу правоохоронні органи і розшукали дитину.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, "танцюриста" розшукали і провели з ним роз'яснювальну бесіду. Також запросили на розмову його мати, якій розповіли, чим займається її син у вільний від навчання час.

На матір хлопця правоохоронці склали адміністративний протокол за ознаками статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також поліцейські провели профілактично роз'яснювальну роботу з неповнолітнім і підкреслили неприпустимість вчинення хуліганських дій, злочинів і правопорушень, а також про настання відповідальності у разі вчинення.

У Чернівцях підліток станцював на могилі: відео з кладовища &quot;залив&quot; в мережуУ Чернівцях знайшли хлопця, який танцював на цвинтарі (фото: cv.npu.gov.ua)

Як ми раніше писали, останнім часом танці на могилах і цвинтарях чомусь популярні серед дітей. Так, школярки станцювали тверк на пам'ятнику загиблим воїнам АТО.

Раніше ми повідомляли, що мережу розлютили підлітки, які звисали з даху багатоповерхівки.

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