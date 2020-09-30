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Школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО: продолжение истории

Черниговская область, Среда 30 сентября 2020 11:50
Школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО: продолжение истории
Школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Ради видео в TikTok несовершеннолетние решили осквернить памятник воинам АТО

В Черниговской области в поселке Талалаевка четыре школьницы на памятнике погибшим воинам АТО записали видео для TikTok, в котором танцевали тверк. Первыми неподобающее отношение к погибшим воинам заметили пользователи сети, которые с возмущениями делились публикацией. Полицейские заметили видео во время мониторинга соцсетей. Об этом сообщают в полиции Черниговской области в Facebook.

Правоохранители передают, что в отношении двух 16-летних школьниц инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Еще две девочки, которые танцевали тверк, имеют только по 13 лет, поэтому за их действия ответственность несут родители.

Полицейские отмечают, что административные протоколы по ст. 184 "За невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей" КУоАП грозит родителям несовершеннолетних крупным штрафом от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Или же им сделают предупреждение.

Школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО: продолжение истории

Скриншот

Материалы дела были преданы в Талалаевский районный суд для принятия решения. 16-летние школьницы должны будут заплатить штраф от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также им могут грозить либо общественные работы сроком от 40 до 60 часов или исправительные работы до двух месяцев. Решением суда в качестве альтернативы им может грозить арест на срок до 15 суток.

Отмечается, что правоохранители уже провели профилактическую работу с дирекцией учебного заведения, где учатся школьницы, а также с учениками. Кроме того, в школу направлено представление о проведении дальнейших профилактических мер.

Напомним, что ранее в Киеве задержали опасного преступника. Мужчина доводил своих жертв до суицида.

Ранее мы сообщали, что сеть разозлили подростки, которые свисали с крыши многоэтажки.

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