Потом по кусочкам собирают: на крыше ресторана в Киеве засекли романтических экстремалов

В Киеве на крыше заметили подростков (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали на видео, как подростки неосторожно проводили время на краю крыши

В Киеве на крыше ресторана заметили двух подростков, которые без страха проводили время на самом краю. Один из несовершеннолетних даже свесил ноги с крыши. В сети опубликовали видео "экстремальной романтики".

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, несовершеннолетние находились на краю крыши без присмотра родителей и администрации ресторана, на территории которого состоялась "экстремальная встреча".

"Подростки решили скрестить романтик с экстримом. Интересно, где в это время был персонал заведения МитсерКет?" – задаются вопросом очевидцы, отправившие видео в сообщество.

В Киеве на крыше заметили подростков

Напомним, что ранее в Кривом Роге 13-летняя девочка выпала из окна на 12 этаже и скончалась на месте от полученных травм. Теперь правоохранители, которые устанавливают причины смерти школьницы, рассматривают также версию о доведении девочки до суицида.

Как сообщалось, совсем недавно в Запорожье из окна шагнула 12-летняя школьница - девочка пыталась покончить жизнь самоубийством на почве расставания со своим парнем. После прыжка с третьего этажа пострадавшая была госпитализирована и попала в реанимацию.

Напомним, ранее в Житомире покончил с собой юный курсант, который страдал из-за неразделенной любви.