В Черновцах ночью на улице плакал навзрыд и звал маму 3-летний мальчик (видео)

В Черновцах глубокой ночью на улице громко плакал и звал маму 3-летний мальчик, и неравнодушные граждане позвонили в полицию и сообщили о ситуации. Правоохранители прибыли на место вызова, и обнаружили маленького ребенка в слезах в стрессовом состоянии.

Об этом 2 июля передали в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Отмечается, что инспекторам звонок поступил в два часа ночи. Заявитель рассказал, что из соседнего двора уже 30 минут слышен детский плач.

Уже на месте на улице Русской "копам" пришлось перелезать через забор, чтобы добраться до малыша, так как все было закрыто.

Мальчик плакал, не переставая, но все же его удалось успокоить.

"Вместе с ребенком на руках инспекторы начали поиски родителей, но ни в доме, ни на территории их не было. Впоследствии отец и мать все же вернулись домой", - говорится в сообщении.

Родители объяснили правоохранителям, что оставили сына, пока он спал, а сами пошли в магазин.

Как отметил инспектор 1-й роты патрульной полиции Вадим Борлодян, даже взрослым не всегда безопасно оставаться дома самим, что уж говорить о трехлетнем ребенке.

"Для мальчика - это не только стрессовая ситуация, но и различные риски", - добавил "коп".

В итоге на отца ребенка был составлен админпротокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Также правоохранители известили об инциденте соответствующие службы.

"К счастью, ребенок не получил никаких повреждений, а мы благодарим неравнодушных соседей за бдительность", - передали патрульные.

Видео: в Черновцах родители оставили 3-летнего сына ночью одного дома и ушли