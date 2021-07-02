У Чернівцях вночі на вулиці плакав ридма і кликав маму 3-річний хлопчик (відео)

У Чернівцях пізно вночі на вулиці голосно плакав і кликав маму 3-річний хлопчик, і небайдужі громадяни подзвонили в поліцію і повідомили про ситуацію. Правоохоронці прибули на місце виклику, і виявили маленьку дитину в сльозах у стресовому стані.

Про це 2 липня передали в прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

Зазначається, що інспекторам дзвінок надійшов о другій годині ночі. Заявник розповів, що з сусіднього двору вже 30 хвилин чути дитячий плач.

Вже на місці на вулиці Руській "копам" довелося перелазити через паркан, щоб дістатися до малюка, позаяк все було закрито.

Хлопчик плакав, не перестаючи, але все ж його вдалося заспокоїти.

"Разом з дитиною на руках інспектори розпочали пошуки батьків, але ні в будинку, ні на території їх не було. Згодом батько і мати все ж повернулися додому", - йдеться в повідомленні.

Батьки пояснили правоохоронцям, що залишили сина, поки він спав, а самі пішли в магазин.

Як зазначив інспектор 1-ї роти патрульної поліції Вадим Борлодян, навіть дорослим не завжди безпечно залишатися вдома самим, що вже говорити про трирічну дитину.

"Для хлопчика - це не тільки стресова ситуація, а й різні ризики", - додав "коп".

У підсумку на батька дитини було складено адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Також правоохоронці сповістили про інцидент відповідні служби.

"На щастя, дитина не отримала жодних ушкоджень, а ми дякуємо небайдужим сусідам за пильність", - передали патрульні.

Відео: у Чернівцях батьки залишили 3-річного сина вночі самого вдома і пішли