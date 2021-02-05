В Харькове мать бросила посреди улицы 2-летнюю девочку и сбежала

В Харькове мать оставила ребенка на улице (коллаж РБК-Украина)

В Харькове женщина с маленьким ребенком на руках бегала по проезжей части вечером, после чего просто оставила малышку на улице на проспекте Тракторостроителей без присмотра и сбежала.

Об инциденте правоохранителям сообщил очевидец, который остался с брошенной матерью двухлетней девочкой, чтобы не произошло беды. Об этом передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

По словам заявителя, женщина была в неадекватном состоянии. После своего "марафона" на проезжей части она оставила ребенка одного и скрылась.

Вскоре полицейские установили личность горе-матери. Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая подсела на наркотики.

"Сейчас устанавливается ее местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Также правоохранители рассказали, что внесли информацию об инциденте в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 2.

Саму же девочку 2018 года рождения доставили в детскую больницу.

Дальнейшую судьбу малышки будет решать служба по делам детей Московского района Харькова.

В Харькове мать бросила маленькую дочку на улице и сбежала (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мать довела подростка до истощения - 15-летняя девочка весит 9 кг и почти не разговаривает.

Также мы писали о том, что недавно под Харьковом мать оставила двоих детей в холоде и без еды. Жители поселка увидели, что ребенок бродил по улице только в майке, и обратились в полицию.