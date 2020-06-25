У Чернівцях повінь допомогла чоловікові зловити гігантську рибу: клюнула на руку

У Чернівцях після паводку чоловік зловив рибу (колаж РБК-Україна)

На Калинівському ринку в Чернівцях чоловік зловив величезного коропа

На Буковині, яка зараз страждає від повені, чоловікові вдалося прямо на вулиці зловити велику рибу. Чималий улов чекав місцевого жителя у Чернівцях на Калинівському ринку. В мережі опублікували відео, на якому показано, як прямо серед торгових рядів чоловік оглушив коропа, а потім зловив його.

Відео з'явився на сторінці інформаційного агентства "АСС" у Facebook.

Деякі з присутніх припустили, що риба важить не менше десяти кілограмів, а в коментарях буковинці відзначили, що найімовірніше коропа знесло течією з Чорторийських ставків.

Улов виявився великим - риба в довжину становить близько півтора метра.

В коментарях українці не повірили, що така риба може водитися в водоймах.

Короп такого розміру не підплив би на таку мілину ніколи. Купили рибу на ринку і кинули для хайпу.

Треба було коропу допомогти, перенести на глибину.

Скоріше за все його справді випустили продавці, короп таких розмірів і навіть більше підходить на мілину, але лише в період нересту, а не при підйомові води.

У Чернівцях чоловік зловив величезного коропа (facebook.com/people/Алла-Спрінчіна)

Як ми раніше повідомляли, мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати. Це пов'язано з паводками в західних областях України.

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Автор: Людмила Жукова