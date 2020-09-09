В Черновцах на автора учебника по украинскому языку пожаловались "копам": слова непонятные

В Черновцах женщина вызвала полицию из-за непонятных слов в учебнике по украинскому языку и литературе. Гражданка решила не медлить с "возмездием" и заявить на автора учебника, для чего вечером обратилась по спецлинии 102.

В итоге ночная смена для "копов" началась с урока украинского. Об этом 9 сентября передали в патрульной полиции области в Facebook.

Отмечается, что заявительница не понимала значения некоторых слов в книге, поэтому решила вызвать полицию на помощь.

Мол, перед этим с уточнением относительно ряда фраз в учебнике к женщине обратилась ее дочка, но мама тоже не смогла понять смысл написанного.

"Обращение информационного характера 20:42. Заявительница жалуется на автора книги по украинскому языку и чтению... а именно сообщает о том, что ее дочка не понимает этой книги. Просит направить наряд полиции", - говорится в сообщении.

Объяснить значение слов удалось инспекторам. Кроме того, правоохранители рассказали женщине, в каких случаях нужно звонить по номеру 102.

"Друзья, помните о том, что набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей", - пишут в патрульной службе.

В Черновцах из-за учебника по украинскому языку вызвали полицию (фото: facebook.com/patrolpolicecv)

Ранее мы писали о том, что в украинском школьном учебнике по биологии 11-классникам заметили рекомендацию смоделировать распространение глобальной инфекции на компьютерной игре Plague Inc. Перед этим в школьном учебнике по географии увидели карту из популярной игры Skyrim. А незадолго до этого на страницах учебника по всемирной истории для 10 класса можно было встретить казус с мемом на Киану Ривза "грустный Киану".