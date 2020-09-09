У Чернівцях на автора підручника з української поскаржилися "копам": слова незрозумілі

У Чернівцях жінка викликала поліцію через незрозумілі слова у підручнику з української мови та літератури. Громадянка вирішила не зволікати з "відплатою" і заявити на автора підручника, для чого ввечері звернулася по спецлінії 102.

У підсумку нічна зміна для "копів" почалася з уроку української. Про це 9 вересня передали в патрульній поліції області у Facebook.

Зазначається, що заявниця не розуміла значення деяких слів у книзі, тому вирішила викликати поліцію на допомогу.

Мовляв, перед цим з уточненням щодо ряду фраз в підручнику до жінки звернулася її донька, але мати теж не змогла зрозуміти сенс написаного.

"Звернення інформаційного характеру 20:42. Заявниця скаржиться на автора книги з української мови та читання... а саме повідомляє про те, що її дочка не розуміє цієї книги. Просить направити наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Пояснити значення слів вдалося інспекторам. Крім того, правоохоронці розповіли жінці, в яких випадках потрібно телефонувати за номером 102.

"Друзі, пам'ятайте про те, що набираючи номер телефону екстреної служби та повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й ризикуєте життям інших людей", - пишуть в патрульній службі.

У Чернівцях через підручник з української мови викликали поліцію (фото: facebook.com/patrolpolicecv)

Раніше ми писали про те, що в українському шкільному підручнику з біології 11-класникам помітили рекомендацію змоделювати поширення глобальної інфекції на комп'ютерній грі Plague Inc. Перед цим у шкільному підручнику з географії побачили карту з популярної гри Skyrim. А незадовго до цього на сторінках підручника з всесвітньої історії для 10 класу можна було зустріти казус з мемом на Кіану Рівза "сумний Кіану".