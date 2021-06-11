В Черновцах коммунальщики взяли на работу кота: трогательная история пушистика

Трогательная исповедь хвостатого коммунальщика в публикации подана от первого лица.

Так, Мирон Павлович поведал о том, что был выкинут на улицу вскоре после рождения. Но неравнодушные люди - работники котельной, подобрали его и оставили у себя. Впрочем, где-то через пол года кот уже справлял новоселье - его забрали в кабинеты.

"Сначала я был удивлен, потому что вместо шума котельной появилось очень много телефонов, бумаг и разговоров. А еще, я почувствовал что такое женская любовь. И, конечно, начал ею пользоваться и самостоятельно выбирать где и когда мне ложиться", - поделился впечатлениями "серый кардинал" коммунальщиков.

Так прошел год, и на следующую весну зов любви погнал кота на амурные приключения, которые чуть не стоили ему жизни - неизвестный живодер подстрелил пушистика на улице, когда тот спешил к подружке.

Раненое животное с поврежденным позвоночником доползло до школы и просто легло там... ситуация оказалось критической.

Но кота спасли волонтеры. Они объявили в сети сбор средств на помощь пушистику, которому требовалась операция. Пост заметили "приемные родители с Черновцытеплокоммунэнерго", и забрали кота из больницы.

"Я вернулся в свои кабинеты и стал еще больше ценить моих сожителей. Чтобы отблагодарить, я часто подсказываю им, где найти нужный документ, и спасаю их от нервных срывов", - рассказал Мирон Павлович.

Кот добавил, что история его действительно не легкая, но "работать" в теплокоммунэнерго ему по душе, а свои обязанности, полученные от коммунальщиков, он исполняет с удовольствием, "ведь точно знаю, что вы также должны чувствовать заботу и тепло".

Кот Мирон Павлович на "рабочем месте" в черновицком теплокоммунэнерго (фото: facebook.com/teplo.cv.ua)