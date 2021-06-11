У Чернівцях комунальники взяли на роботу кота: зворушлива історія пухнастика

Зворушлива сповідь хвостатого комунальника в публікації подана від першої особи.

Так, Мирон Павлович повідав про те, що був викинутий на вулицю незабаром після народження. Але небайдужі люди - працівники котельні, підібрали його і залишили у себе. Втім, десь через пів року кіт вже справляв новосілля - його забрали в кабінети.

"Спочатку я був здивований, тому що замість шуму котельні з'явилося дуже багато телефонів, паперів і розмов. А ще, я відчув що таке жіноча любов. І, звичайно, почав нею користуватися і самостійно вибирати де і коли мені лягати", - поділився враженнями "сірий кардинал" комунальників.

Так пройшов рік, і на наступну весну поклик любові погнав кота на амурні пригоди, які мало не коштували йому життя - невідомий шкуродер підстрелив пухнастика на вулиці, коли той поспішав до подружки.

Поранена тварина з пошкодженим хребтом доповзла до школи та просто лягла там... ситуація виявилася критичною.

Але кота врятували волонтери. Вони оголосили в мережі збір коштів на допомогу пухнастику, якому була потрібна операція. Пост помітили "прийомні батьки з Чернівцітеплокомуненерго", і забрали кота з лікарні.

"Я повернувся до своїх кабінетів і почав більше ще цінувати моїх співжителів. Щоб якось віддячити, я часто підказую їм де знати потрібний документ та рятую їх від нервових зривів", - розповів Мирон Павлович.

Кіт додав, що історія його дійсно нелегка, але "працювати" в теплокомуненерго йому до душі, а свої обов'язки, отримані від комунальників, він виконує із задоволенням, "адже точно знаю, що ви також повинні відчувати турботу і тепло".

Кіт Мирон Павлович на "робочому місці" у Чернівецькому теплокомуненерго (фото: facebook.com/teplo.cv.ua)