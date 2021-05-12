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Украинка приютила у себя дома 70 котов: "сердце не выключишь" (видео)

Новина українською → Кировоградская область, Среда 12 мая 2021 07:31
Украинка приютила у себя дома 70 котов: "сердце не выключишь" (видео) Коллаж РБК-Украина: в Александрии у женщины дома живет 70 котов
Автор: Владимир Костырин

В Александрии женщина подбирает на улице котов, лечит и кормит, после чего животные обретают у нее новый дом. Теперь у Татьяны Тищенко проживает уже 70 хвостатых питомцев, для которых она ищет хозяев.

Об этом передает "Суспільне".

Женщина рассказала, что коты в теплое время года живут во дворе, а в зимнюю пору забирает их в дом. На питание для животных в неделю она тратит от 1,5 до 2 тысяч гривен, а кормит два раза в день.

Татьяна начала помогать бездомным животным еще с 10-летнего возраста.

"Сердце не выключишь, не могу пройти мимо тех, кому нужна помощь", - сказала она.

Основной идеей своей деятельности женщина называет отлов и гуманную стерилизацию котов, а также "выпуск плодящихся самочек для сокращения бездомных в городе".

Украинка приютила у себя дома 70 котов: &quot;сердце не выключишь&quot; (видео)

В Александрии женщина приютила 70 котов, лечит животных и ищет им новых хозяев (фото: suspilne.media)

"У меня нет цели идти по городу и собирать животных к себе во двор, но я не могу переступить там, где проходят тысячи ног", - добавила Татьяна.

Сейчас женщина ищет желающих ей помочь, и новых хозяев для мурзатых.

"В такой весенний период, то это сезон, как мы называем кото-жатва, к сожалению. Это - сироты, плоды безответственности населения, пожалели денег на процедуру стерилизации для своей самочки", - отметила Тищенко.

Также она рассказала, что всем котам, которых приютила, имена дать не смогла.

"Я так и называю их - мои подопечные. У меня рук на них не хватает, всем хочется тепла, заботы, ласки, внимания", - говорит Татьяна.

Видео: в Александрии женщина приютила 70 бездомных котов

Ранее сообщалось, что в Киеве кот стал спасателем и "дослужился" до майора - животное приютил у себя пожарный, после чего пушистик получил любящую семью, уход, и даже работу.

Также мы писали о том, что под Киевом владелец мини-зоопарка заморил голодом животных.

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