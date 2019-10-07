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Под Винницей 22-летняя продавщица покончила с собой из-за недостачи (видео)

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 13:50
Под Винницей 22-летняя продавщица покончила с собой из-за недостачи (видео)
Под Винницей продавщица совершила самоубийство из-за недостачи (коллаж: РБК-Украина)

В Винницкой области продавщицу магазина обуви обвинили в крупной недостаче

Молодая продавщица покончила с собой из-за недостачи в кассе в городе Тульчин Винницкой области. 22-летняя девушка повесилась после ревизии торговой точки, на которой она работала.

Родственники девушки обвиняют в ее смерти владелицу точки, которая, по их словам, сделала жизнь девушки невыносимой из-за недосчитанных семи тысяч гривен, сообщает ТСН.

22-летнюю Настя повешенной в съемной квартире нашел родной брат. Предсмертной записки в квартире не было, а на ее теле не обнаружили никаких признаков насильственной смерти, кроме следов удушения.

Настю воспитывала бабушка, которая не может оправится от случившегося. Родителей девушки лишили родительских прав еще при ее рождении.

Девушка работала продавщицей женской обуви. А в последнее время она жаловалась на проблемы на работе. Владелица магазина приезжала к родственникам Насти за день до смерти.

"Прибежала кричала среди ночи, начала стучать в окна, фонариком светить. Что 7200 не стало, а потом уже нет - 4800", - рассказывает бабушка девушки.

Магазин одежды, в котором работала девушка, закрыт, возле него - фото Насти со свечами.

Под Винницей 22-летняя продавщица покончила с собой из-за недостачи (видео)

Под Винницей продавщица совершила самоубийство из-за недостачи (скрин видео: YouTube/ТСН)

Продавцы из соседних точек шокированы произошедшим и не верят, что Настя могла взять чужие деньги. По их словам, девушка вела скромный образ жизни и деньгами не сорила.

Владелица магазина общаться с журналистами отказалась, а по телефону рассказала, что вины своей не чувствует. Женщина говорит, что ей искренне жаль девушку, но из кассы действительно пропало семь тысяч.

Родственники Насти собираются идти в прокуратуру. А в полиции дело квалифицируют, как самоубийство. Тем временем, владелица бизнеса уже поставила торговую точку на продажу.

Под Винницей продавщица совершила самоубийство из-за недостачи (видео: YouTube/ТСН)

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