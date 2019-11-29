У Чернівцях двірник повісився в школі через борг за комуналку (видео)

Борги за комуналку довели пенсіонера у Чернівцях до самогубства (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонер у Чернівцях скоїв самогубство через фінансові проблеми

У Чернівцях шкільний двірник вчинив самогубство прямо на території навчального закладу. Тіло пенсіонера знайшов учень дев'ятого класу на бічних сходах перед початком занять. Про це йдеться у програмі "Свідок".

Спочатку школярів евакуювали, але потім заняття були відновлені. Колеги 68-річного чоловіка шоковані подією. Він жив один і працював у школі двірником на півставки.

Пенсіонер був спокійним і люб'язним, але останнім часом скаржився на скрутне матеріальне становище. Через борги за комуналку чоловікові відрізали газ у квартирі. А нещодавно він переніс операцію.

Колеги працівника школи кажуть, що не розуміють, що сталося. В цей день він відпрацював зміну, був спокійним, ніщо не віщувало біди.

Також стало відомо, що чоловік повісився на дверях навчального закладу.

У Чернівцях пенсіонер покінчив з собою через борги за комуналку (відео: YouTube/НТН)