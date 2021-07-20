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В Черновцах на антенне женщина обнаружила незнакомца: как он туда попал (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Черновцах из окна 8 этажа многоэтажки выпал мужчина. Падая, он зацепился за спутниковую антенну соседки снизу, и это спасло ему жизнь.

Об этом сообщает патруль Нацполиция Украины.

Так, об инциденте полиции сообщила жительница многоэтажки. Она рассказала, что на ее антенне на 7 этаже сидит незнакомый мужчина.

Когда патрульные прибыли на место, они помогли мужчине слезть с антенны и попасть в квартиру.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна та висела вверх ногами.

Также в Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором.

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Черновцыокно