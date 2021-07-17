ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором: в сети удивляются (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 17 июля 2021 14:58
В Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором: в сети удивляются (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве коммунальщики перегородили пешеходный
Автор: Тетяна Самарук

На Русановке в Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором. Местные жители удивлены поступком.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, необычный пешеходный переход заметили на улице Вифлеемской.

На видео видно, что люди переходя дорогу не могут попасть на тротуар, поскольку там появился забор. Местные жители были вынуждены перелезать через ограду.

"Что-то у киевских коммунальщиков пошло не по плану. Может, жара так действует", — говорится в сообщении.

Кроме того, люди удивляются, что происходит и не знают, как поступать.

В сети пользователи отреагировали на видео.

  • Непонятно кто вообще такое сделал и додумался до этого
  • Я только что там шел, ужас!;
  • Дорога в никуда;
  • Все для людей и их безопасности. Спасибо, что лишили 40% ответственных людей переходить по безопасным переходам. У меня все;
  • Надеюсь там просто рабочие безмозглые, а не проектанты, знаки перехода еще стоят. Поскольку забор там быстро выпил и все равно будут ходить там;
  • Да, там решили бороться с переходом через рельсы. Сегодня уже знаков пешеходного нет, осталась только разметка. И так, оказывается навесили знаков, что переход только сверху, по мосту.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна та висела вверх ногами.

Также в Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары.

Читайте РБК-Украина в Google News
переход
LITE
В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет
В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет