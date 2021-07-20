У Чернівцях на антені жінка виявила незнайомця: як він туди потрапив (відео)

У місті Чернівцях з вікна 8 поверху багатоповерхівки випав чоловік. Падаючи, він зачепився за супутникову антену сусідки знизу, і це врятувало йому життя.
Про це повідомляє патруль нацполіція України.
Так, про інцидент поліції повідомила мешканка багатоповерхівки. Вона розповіла, що на її антені на 7 поверсі сидить незнайомий чоловік.
Коли патрульні прибули на місце, вони допомогли чоловікові злізти з антени та потрапити до квартири.
Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна та висіла догори ногами.
Також у Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом.