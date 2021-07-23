На Черном море бармен вылил на туристку огненный коктейль: "хотел поразить"

В поселке Железный Порт Херсонской области бармен случайно выплеснул на туристку огненный коктейль.
Об этом сообщает "Херсон Типичный".
Так, инцидент произошел в кафе, 23 июля, около трех часов ночи.
Бармен смешав туристке изысканный коктейль с крепким алкоголем. После того мужчина напиток поджег и угостил 30-летнюю отдыхающею из Кривого Рога.
"Дегустация коктейлей закончилась ожогами. Бармен решил "очаровать" своим опытом молодую клиентку", - говорится в сообщении.
Сюрприз в бармена удался, но не так, как он планировал. Напиток стал будто "коктейлем Молотова", от которого и легкие сгорали.
"Алкоголь пролился на одежду отдыхающей и ее охватило пламенем. С ожогами грудной клетки и шеи второго-третьего степеней женщину отправили в районную больницу", - пишет издание.
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