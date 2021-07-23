На Черном море бармен вылил на туристку огненный коктейль: "хотел поразить"

Так, инцидент произошел в кафе, 23 июля, около трех часов ночи.

Бармен смешав туристке изысканный коктейль с крепким алкоголем. После того мужчина напиток поджег и угостил 30-летнюю отдыхающею из Кривого Рога.

"Дегустация коктейлей закончилась ожогами. Бармен решил "очаровать" своим опытом молодую клиентку", - говорится в сообщении.

Сюрприз в бармена удался, но не так, как он планировал. Напиток стал будто "коктейлем Молотова", от которого и легкие сгорали.

"Алкоголь пролился на одежду отдыхающей и ее охватило пламенем. С ожогами грудной клетки и шеи второго-третьего степеней женщину отправили в районную больницу", - пишет издание.