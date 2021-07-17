Почему употреблять алкоголь в жару опасно для здоровья: названы риски

В очень жаркие дни, люди часто выбирают отдых на берегу реки или другого водоема. Обычно кроме солнцезащитного крема и коврика всегда возникает вопрос, Что положить в корзину для пикника.

Почему с собой не стоит брать алкогольные напитки - читайте в материале ниже.

В Минздрав предостерегают, что употребление алкоголя ухудшает умственные и физические способности, а также влияет на способность принимать решения. Это может иметь критические последствия для вас и ваших родных.

Один из основных главных рисков от употребления алкоголя на солнце — обезвоживание. Когда вы употребляете алкоголь на солнце, то температура вашего тела растет быстрее, чем обычно и организм начинает охлаждаться, обильно отдавая воду через пот.

Крепкие напитки, содержащие диуретики могут через мочу выводить большее количество жидкости, чем организм получает. Кроме того, если ваша моча темного цвета — это первый признак обезвоживания.

Фото: последствия употребления алкоголя во время жары (pixabay.com)

После обезвоживания может возникать тепловой удар. Во время потери сверхурочной нормы, организм человека не может эффективно охлаждаться. Также, если вы при этом еще и находитесь на солнце, то вам грозит тепловой удар.

Фото: последствия употребления алкоголя во время жары (GettyImages)

По данным ГСЧС от 25 до 50% случаев смертельных случаев на воде среди взрослых и детей связаны с употреблением алкоголя. Алкоголь снижает координацию и рефлексы, а также влияет на способность адекватно оценивать собственные силы и расстояние.

Именно по этой причине происходит большинство утоплений. Важно, в состоянии алкогольного опьянения не идти купаться, особенно наедине, вечером или ночью. Тогда даже если вы начнете тонуть, никто не сможет вовремя помочь.

Фото: последствия употребления алкоголя во время жары (pexels.com)

Вероятность получить солнечный ожог или заболеть рак кожи повышает алкоголь. Исследование, проведенное по заказу Итальянской ассоциации изучения рака, показывает связь между потреблением алкоголя и развитием меланомы.

Фото: последствия употребления алкоголя во время жары (freepik)

У любителей алкогольных напитков риск заболеть на 20% выше, чем у непьющих. Также ученые узнали, что после употребления алкоголя снижается уровень каротиноидов. Это делает кожу более чувствительной к солнцу.

Поэтому оставьте алкоголь дома и возьмите на отдых лучше воды.