Ученые выяснили, какое последствие употребления алкоголя самое опасное

Ученые назвали, пожалуй, одно из самых опасных последствий употребления алкогольных напитков. Выяснилось, что в некоторых случаях спиртное непосредственно связано с развитием раковых опухолей.

Как показало исследование, проведенное в Великобритании, один из 25 случаев рака может быть вызван алкоголем.

Причем среди любителей опрокинуть рюмочку наибольшему риску заболеть подвержены мужчины. На их долю приходится 77% случаев заболевания.

"Употребление спиртного вызывает повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме, а также может влиять на выработку гормонов", - говорится в выводах ученых.

Как ученые пришли к такому выводу

В ходе работы исследователями был определен средний уровень употребленного алкоголя на человека в 2010 году.

Затем ученые наложили результаты этого анализа на статистику случаев рака за следующие несколько лет. Выяснилось, что около четырех процентов случаев онкологии непосредственно связаны с употреблением спиртных напитков.

Как рассказала директор Cancer Research UK - организации по исследованию рака - Мишель Митчелл, эта вредная привычка может вызывать семь видов рака. Причем, чем больше алкоголя вы употребляете, тем выше риск.

"Не существует "безопасного" уровня, но, какими бы ни были ваши привычки, сокращение количества спиртного может снизить риск рака", - говорит эксперт.