На Чорному морі бармен вилив на туристку вогняний коктейль: "хотів вразити"

Так, інцидент стався в кафе, 23 липня, близько третьої години ночі.

Бармен змішавши туристці вишуканий коктейль з міцним алкоголем. Після того чоловік напій підпалив та пригостив 30-річну відпочивальницю з Кривого Рогу.

"Дегустація коктейлів закінчилася опіками. Бармен вирішив "зачарувати" своїм досвідом молоду клієнтку", - йдеться в повідомленні.

Сюрприз у бармена вдався, тільки не так, як він планував. Напій став ніби "коктейлем Молотова", від якого і легені згорали.

"Алкоголь пролився на одяг відпочивальниці і її охопило полум'ям. З опіками грудної клітини і шиї другого-третього ступенів жінку відправили в районну лікарню", - пише видання.