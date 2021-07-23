RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Чорному морі бармен вилив на туристку вогняний коктейль: "хотів вразити"

Автор: Тетяна Самарук

У селищі Залізний Порт Херсонської області бармен випадково виплеснув на туристку вогняний коктейль.

Про це повідомляє "Херсон Типичный".

Так, інцидент стався в кафе, 23 липня, близько третьої години ночі.

Бармен змішавши туристці вишуканий коктейль з міцним алкоголем. Після того чоловік напій підпалив та пригостив 30-річну відпочивальницю з Кривого Рогу.

"Дегустація коктейлів закінчилася опіками. Бармен вирішив "зачарувати" своїм досвідом молоду клієнтку", - йдеться в повідомленні.

Сюрприз у бармена вдався, тільки не так, як він планував. Напій став ніби "коктейлем Молотова", від якого і легені згорали.

"Алкоголь пролився на одяг відпочивальниці і її охопило полум'ям. З опіками грудної клітини і шиї другого-третього ступенів жінку відправили в районну лікарню", - пише видання.

Раніше ми повідомляли, що чому вживати алкоголь у спеку небезпечно для здоров'я.

Також вчені з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший.

Читайте РБК-Україна в Google News
отдыхморе