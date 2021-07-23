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На Черном море бармен вылил на туристку огненный коктейль: "хотел поразить"

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Железный Порт, Пятница 23 июля 2021 17:58
На Черном море бармен вылил на туристку огненный коктейль: "хотел поразить" Фото: бармен поджег женщину огненным коктейлем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Железный Порт Херсонской области бармен случайно выплеснул на туристку огненный коктейль.

Об этом сообщает "Херсон Типичный".

Так, инцидент произошел в кафе, 23 июля, около трех часов ночи.

Бармен смешав туристке изысканный коктейль с крепким алкоголем. После того мужчина напиток поджег и угостил 30-летнюю отдыхающею из Кривого Рога.

"Дегустация коктейлей закончилась ожогами. Бармен решил "очаровать" своим опытом молодую клиентку", - говорится в сообщении.

Сюрприз в бармена удался, но не так, как он планировал. Напиток стал будто "коктейлем Молотова", от которого и легкие сгорали.

"Алкоголь пролился на одежду отдыхающей и ее охватило пламенем. С ожогами грудной клетки и шеи второго-третьего степеней женщину отправили в районную больницу", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что чем употреблять алкоголь в жару опасно для здоровья.

Также ученые выяснили, какой результат употребления алкоголя опасный.

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