На Чорному морі бармен вилив на туристку вогняний коктейль: "хотів вразити"
У селищі Залізний Порт Херсонської області бармен випадково виплеснув на туристку вогняний коктейль.
Про це повідомляє "Херсон Типичный".
Так, інцидент стався в кафе, 23 липня, близько третьої години ночі.
Бармен змішавши туристці вишуканий коктейль з міцним алкоголем. Після того чоловік напій підпалив та пригостив 30-річну відпочивальницю з Кривого Рогу.
"Дегустація коктейлів закінчилася опіками. Бармен вирішив "зачарувати" своїм досвідом молоду клієнтку", - йдеться в повідомленні.
Сюрприз у бармена вдався, тільки не так, як він планував. Напій став ніби "коктейлем Молотова", від якого і легені згорали.
"Алкоголь пролився на одяг відпочивальниці і її охопило полум'ям. З опіками грудної клітини і шиї другого-третього ступенів жінку відправили в районну лікарню", - пише видання.
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