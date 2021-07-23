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На Чорному морі бармен вилив на туристку вогняний коктейль: "хотів вразити"

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Залізний Порт, П'ятниця 23 липня 2021 17:58
На Чорному морі бармен вилив на туристку вогняний коктейль: "хотів вразити" Фото: бармен підпалив жінку вогняним коктейлем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Залізний Порт Херсонської області бармен випадково виплеснув на туристку вогняний коктейль.

Про це повідомляє "Херсон Типичный".

Так, інцидент стався в кафе, 23 липня, близько третьої години ночі.

Бармен змішавши туристці вишуканий коктейль з міцним алкоголем. Після того чоловік напій підпалив та пригостив 30-річну відпочивальницю з Кривого Рогу.

"Дегустація коктейлів закінчилася опіками. Бармен вирішив "зачарувати" своїм досвідом молоду клієнтку", - йдеться в повідомленні.

Сюрприз у бармена вдався, тільки не так, як він планував. Напій став ніби "коктейлем Молотова", від якого і легені згорали.

"Алкоголь пролився на одяг відпочивальниці і її охопило полум'ям. З опіками грудної клітини і шиї другого-третього ступенів жінку відправили в районну лікарню", - пише видання.

Раніше ми повідомляли, що чому вживати алкоголь у спеку небезпечно для здоров'я.

Також вчені з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший.

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