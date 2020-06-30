Черное море снова позеленело: купаться не рекомендуется

У берегов Одессы море стало темно-зеленым из-за водорослей
У берегов Черного моря снова неприятность для отдыхающих. Вода в море стала снова зеленоватого оттенка. Неприятное явление было зафиксировано на многих пляжах Одессы, а также в области.
Зеленый цвет и неприятный запах морской воды у берегов – явление не новое. Практически ежегодно бывают периоды, когда вода в Черном море становится непригодной для купания. Как объясняют в Главном управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, это происходит в результате аномального развития водорослей в воде.
"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вода стала зеленой из-за частых дождей и сильной жары, так как такая погода провоцирует цветение пенообразующих водорослей.
Также специалисты порекомендовали не употреблять продукты, которые были выловлены в Черном море – морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты.
В социальных сетях появились фото и видео того, как выглядят сейчас пляжи в Одессе и на курортах в области.
Фото: dumskaya.net
Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой жители засняли мощный смерч на видео.
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Автор: Анна Шиканова