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Черное море снова позеленело: купаться не рекомендуется

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 19:05
Черное море снова позеленело: купаться не рекомендуется
В Одессе позеленело море (Коллаж РБК-Украина)

У берегов Одессы море стало темно-зеленым из-за водорослей

У берегов Черного моря снова неприятность для отдыхающих. Вода в море стала снова зеленоватого оттенка. Неприятное явление было зафиксировано на многих пляжах Одессы, а также в области.

Зеленый цвет и неприятный запах морской воды у берегов – явление не новое. Практически ежегодно бывают периоды, когда вода в Черном море становится непригодной для купания. Как объясняют в Главном управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, это происходит в результате аномального развития водорослей в воде.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что вода стала зеленой из-за частых дождей и сильной жары, так как такая погода провоцирует цветение пенообразующих водорослей.

Также специалисты порекомендовали не употреблять продукты, которые были выловлены в Черном море – морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты.

В социальных сетях появились фото и видео того, как выглядят сейчас пляжи в Одессе и на курортах в области.

Черное море снова позеленело: купаться не рекомендуется

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой жители засняли мощный смерч на видео.

А также рассказывали о том, что на популярном морском курорте в Украине волны накрывают отдыхающих с головой.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины ОдессаЧерное морепляжный сезон
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