Чернобыльскую зону открывают для экскурсий: что предлагают туристам

Чернобыльская зона отчуждения открывается для посетителей и экскурсий с 1 июня и будет работать с учетом новых карантинных требований.

По словам помощника директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилла Гарника, до снятия всех запретов из-за пандемии будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. Об этом Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения 29 мая сообщило в Facebook.

Обязательные условия для посещения зоны отчуждения

прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП "Дитятки"

наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук

соблюдение социальной дистанции.

Кого не пустят в Чернобыльскую зону

не будут допускаться граждане с температурой более 37,2,

откажут в посещении людям с симптомами респираторных заболеваний.

"Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа будет не допущена к зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Где можно побывать в Зоне и какие условия

Отмечается, что для избежания скопления посетителей создадут фиксированный график движения от момента прибытия до завершения посещения.

Кроме того, действуют ограничения на посещение определенных объектов и по количеству людей в группе - не более 10 человек.

На период адаптивного карантина будет действовать один туристический маршрут на один день: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.

Стоит ли волноваться туристам из-за радиации

В Чернобыльской зоне есть радиационно-опасные места, однако туристические маршруты - при четком соблюдении требований сопровождающих - радиационной опасности не представляют. Об этом говорится в сообщении Национального провайдера экскурсий в Чернобыльскую зону "Чернобыль тур".

Отмечается, что за один день полноформатной экскурсии в Чернобыльскую зону можно получить дозу радиационного облучения примерно как за 1 час полета в самолете, что в 160 раз меньше, чем доза, полученная за одну флюорографию, и в 3600 раз меньше, чем за одно исследование компьютерной томографии всего тела.

Туристам предлагают однодневные туры по цене от 49 долларов с человека (около 1320 гривен).

Чернобыльская зона отчуждения откроется для туристов с 1 июня (Фото: скрин chernobyl-tour.com)

Ранее сообщалось, что в начале марта, как раз перед карантином, в Чернобыльской зоне спустили на воду спецпонтоны и готовились к наплыву туристов.

Напомним, что в конце 2019 года глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов с экскурсиями на байдарках и речными прогулками.