Чорнобильську зону відкривають для екскурсій: що пропонують туристам

Чорнобильська зона відчуження відкривається для відвідувачів та екскурсій з 1 червня і працюватиме з урахуванням нових карантинних вимог.

За словами помічника директора ДП "ЦОТІЗ" Кирила Гарника, до зняття всіх заборон через пандемію діятимуть обмеження на відвідування певних об'єктів. Про це Держагентство України з управління зоною відчуження 29 травня повідомило в Facebook.

Обов'язкові умови для відвідування зони відчуження

проходження температурного скринінгу при посадці в автобус до зони відчуження і на КПП "Дитятки"

наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфікуючих засобів для обробки рук

дотримання соціальної дистанції.

Кого не пустять в Чорнобильську зону

не будуть допускатися громадяни з температурою вище 37,2,

відмовлять у відвідуванні людям із симптомами респіраторних захворювань.

"Якщо під час проведення температурного скрінінгу на КПП "Дитятки" буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження", - йдеться в повідомленні.

Де можна побувати в Зоні та які умови

Зазначається, що для уникнення скупчення відвідувачів створять фіксований графік руху від моменту прибуття до завершення відвідування.

Крім того, діють обмеження на відвідування певних об'єктів і за кількістю людей у групі - не більше 10 осіб.

На період адаптивного карантину діятиме один туристичний маршрут на один день: село Залісся, міста Чорнобиль та Прип'ять, об'єкт "Чорнобиль-2", село Копачі та оглядовий майданчик ЧАЕС.

Чи варто хвилюватися туристам через радіацію

У Чорнобильській зоні є радіаційно-небезпечні місця, проте туристичні маршрути - при чіткому дотриманні вимог супроводжуючих - радіаційної небезпеки не представляють. Про це йдеться в повідомленні Національного провайдера екскурсій в Чорнобильську зону "Чорнобиль тур".

Наголошується, що за один день повноформатної екскурсії в Чорнобильську зону можна отримати дозу радіаційного опромінення приблизно як за 1 годину польоту в літаку, що в 160 раз меньше, ніж доза, отримана за одну флюорографію, та в 3600 раз менше, ніж за одне дослідження комп'ютерної томографії всього тіла.

Туристам пропонують одноденні тури за ціною від 49 доларів з людини (близько 1320 гривень).

Чорнобильська зона відчуження відкриється для туристів з 1 червня (Фото: скрін chernobyl-tour.com)

Раніше повідомлялося, що на початку березня, саме перед карантином, у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони та готувалися до напливу туристів.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року голова Держагентства України з управління Зоною відчуження Віталій Петрук розповів, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть запрацювати водні розваги для туристів з екскурсіями на байдарках і річковими прогулянками.