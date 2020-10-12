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В Чернобыльской зоне увидели редкую птицу: она громко кричит

Чернобыль, Понедельник 12 октября 2020 14:19
В Чернобыльской зоне увидели редкую птицу: она громко кричит
В Чернобыле заметили птицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне исследователи увидели редкую птицу

В Чернобыльской зоне заметили очень редкую для наших широт птицу. Это филин. Размах его крыльев достигает 190 сантиметров и он является хищником. Об этом сообщили на странице рассказали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Филин из семьи совиных - очень редкая гнездящихся птица на территории заповедника. Поселяется он у открытых и заболоченных участков леса. Открытые территории - удобны для охоты крупной птицы: размах его крыльев достигает 190 см", - сказано в сообщении.

Отмечается, что громкие крики филина можно услышать весной, а именно в марте-апреле. Таким образом он помечает свою территорию, на которой будет гнездиться.

Гнезда филин размещает на земле у основания ствола дерева.Также их можно найти на чердаках заброшенных сельских зданий. Спектр питания филина очень широк - от мелких грызунов до среднего по размеру зайца. Хотя в его питании преобладают птицы, он может есть и части уток и сов.

В Чернобыльском заповеднике гнездится всего 6-9 пар этих птиц. Филин - довольно осторожен, потому находка этого пернатого является большой удачей.

В Чернобыльской зоне увидели редкую птицу: она громко кричитВ Чернобыльской зоне увидели редкую птицу: она громко кричитВ Чернобыльском заповеднике сняли филина (фото: Сергей Домашевский)

Как мы писали ранее, в Чернобыле исследователи увидели очень редкое насекомое.

Ранее мы сообщали о том, что в Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею - медянку, которая занесена в Красную книгу.

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