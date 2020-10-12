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У Чорнобильській зоні побачили рідкісну птицю: вона голосно кричить

Чорнобиль, Понеділок 12 жовтня 2020 14:19
У Чорнобильській зоні побачили рідкісну птицю: вона голосно кричить
У Чорнобилі помітили птицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні дослідники побачили рідкісну птицю

У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісну для наших широт птицю. Це пугач. Розмах його крил досягає 190 сантиметрів і він є хижаком. Про це повідомили на сторінці розповіли на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Пугач з родини совиних - дуже рідкісна птаха на території заповідника. Оселяється він у відкритих і заболочених ділянок лісу. Відкриті території - зручні для полювання великої птиці: розмах його крил досягає 190 см", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що гучні крики пугача можна почути навесні, а саме у березні-квітні. Таким чином він позначає свою територію, на якій буде гніздитися.

Гнізда пугач розміщує на землі біля основи стовбура дерева.Також їх можна знайти на горищах занедбаних сільських будівель. Спектр живлення пугача дуже широкий - від дрібних гризунів до середнього за розміром зайця. Хоча в його харчуванні переважають птахи, він може їсти і частини качок і сов.

У Чорнобильському заповіднику гніздиться всього 6-9 пар цих птахів. Пугач - досить обережний, тому знахідка цього пернатого є великою удачею.

У Чорнобильській зоні побачили рідкісну птицю: вона голосно кричитьУ Чорнобильській зоні побачили рідкісну птицю: вона голосно кричитьУ Чорнобильському заповіднику зняли пугача (фото: Сергій Домашевський)

Як ми писали раніше, у Чорнобилі дослідники побачили дуже рідкісну комаху.

Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію - мідянку, яка занесена в Червону книгу.

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